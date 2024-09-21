Установлена личность живодера, привязавшего двух собак к машине

В Подмосковье сотрудники правоохранительных органов установили личность мужчины, привязавшего двух собак к машине и протащившего их несколько километров, сообщила представитель МВД Ирина Волк в своем Telegram-канале. В настоящий момент принимаются меры к задержанию правонарушителя, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Мои подмосковные коллеги установили личность водителя, допустившего жестокое обращение с двумя собаками. Сегодня в сети Интернет получила распространение видеозапись, на которой запечатлено передвижение автомобиля с двумя привязанными собаками, — говорится в сообщении.

Об инциденте стало известно в субботу, 21 сентября. По информации СМИ, живодер протащил привязанных животных по дороге несколько километров. Очевидцы пытались остановить мужчину, но у них не вышло. Люди обратились в правоохранительные органы. Причины, по которым житель Мытищ позволил себе такую выходку, остаются неизвестными.

Ранее на северо-востоке Москвы зоогостиницу превратили в «живодерню». Оказалось, что владельцы отеля для собак положили трупы нескольких собак в холодильники. Учредитель благотворительного фонда сообщила, что устроила в гостиницу щенят за 50 тысяч рублей. Однако к ним подселили непривитых псов.