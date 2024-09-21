На хуторе Молькино Краснодарского края загорелась бывшая база ЧВК «Вагнер», пишет News.ru со ссылкой на источники.

По данным портала, бойцы компании покинули базу в конце июля 2023 года.

Источник пояснил, что в настоящее время объект принадлежит «Африканскому Корпусу» Минобороны РФ.

Военные эксперты полагают, что следует исключить внешнее воздействие при анализе причин пожара.

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По предварительным данным, штаб сгорел полностью. О пострадавших не сообщается.