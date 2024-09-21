Под Краснодаром начался пожар на бывшей базе ЧВК «Вагнер»
На хуторе Молькино Краснодарского края загорелась бывшая база ЧВК «Вагнер», пишет News.ru со ссылкой на источники.
По данным портала, бойцы компании покинули базу в конце июля 2023 года.
Источник пояснил, что в настоящее время объект принадлежит «Африканскому Корпусу» Минобороны РФ.
Военные эксперты полагают, что следует исключить внешнее воздействие при анализе причин пожара.
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По предварительным данным, штаб сгорел полностью. О пострадавших не сообщается.