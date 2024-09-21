Скандал разразился в Москве на встрече «целителя и экстрасенса» 90-х годов Анатолия Кашпировского. На мероприятие прибыли участники общественного движения «Сорок сороков». Они прочитали молитву, обвинили Кашпировского в мошенничестве, после чего началась стычка с поклонниками «целителя». Об этом сообщает Telegram-канал Shot, опубликовавший видео с места конфликта.

Представители движения появились в зале в тот момент, когда Кашпировский пытался ввести зрителей в транс. Они начали громко читать молитву на весь зал, чтобы «остановить бесовщину».

Кашпировский с женой напали на журналистов в Москве

Однако на защиту Кашпировского встала толпа его единомышленников. Они кидались на активистов и «даже угрожали перцовым баллончиком».

Представители движения требовали, чтобы Кашпировский на деле продемонстрировал свои возможности и «их усыпил».

«159-я статья «Мошенничество», — говорит представитель «Сорока сороков» на опубликованном видео. «Не надо, это не мошенничество», — отвечает ему женщина-поклонница Кашпировского.

Поклонники утверждали, что Кашпировский — не мошенник, а лечит лучше любых врачей и деньги они ему принесли сами.

Сам целитель в этот момент наблюдал за всем происходящим в окружении нескольких охранников. Гипнотизер дал команду «не выпускать их до приезда полиции».

Из опубликованного видео следует, что обстановка в зале была накаленной. Участники конфликта горячо спорили и толкались. Слышны реплики:

«Это не ваше дело!»

«Это наше дело!» «Уходи отсюда!» «Это человек, который дурит Православную церковь!» «Не будет этого больше, закроем все! «Вот вы все на меня лаете, а мне все равно, потому что я с богом, а вы с демонами». «Да с каким ты богом, ты с чертом, б***!»

Ранее правозащитный центр «Сорок сороков» обратился к главе СК РФ с просьбой проверить на мошенничество и уклонение от налогов Кашпировского, который проводит сейчас в Москве «творческие встречи».

Юристы говорят, что российское законодательство позволяет привлечь Кашпировского к ответственности за мошенничество в особо крупном размере, ему грозит до десяти лет колонии.