Шестимесячная девочка умерла после кормления смесью

Шестимесячный младенец скончался в собственной кроватке после кормления детской смесью в Сертолово Ленинградской области, сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке». По его информации, молодая мать дала девочке бутылку для кормления и вышла из комнаты. Вернувшись, она обнаружила ребенка с посиневшими губами.

Согласно публикации, 24-летняя мать сразу же вызвала скорую, однако врачи смогли лишь констатировать смерть малышки. По данным канала, девушка имела несколько судимостей за умышленное уничтожение имущества и кражи, совершенные группой лиц. Полтора года назад в суд поступило дело о незаконной постановке на учет, однако жительница Сертолово пропустила заседание. Она была объявлена в федеральный розыск.

Ранее в Санкт-Петербурге восьмимесячного ребенка госпитализировали из заведения известной сети ресторанов. По информации СМИ, малыш упал с детского стульчика. В результате грудничок получил перелом черепа, его состояние оценивается как средней степени тяжести.

До этого в Красноярске полуторагодовалый младенец выпал из окна на восьмом этаже жилого дома. По данным управления МВД России по региону, мальчику удалось выжить, он получил травмы. Ребенка доставили в больницу.