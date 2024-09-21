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Появились детали ЧП на бронетанковом заводе, где погиб слесарь

В Стрельне в Санкт-Петербурге на бронетанковом заводе произошел несчастный случай, в результате которого погиб слесарь механосборочных работ, сообщает телеканал «78». Причиной ЧП, по его данным, стало отсутствие противооткатного устройства, которое должно было держать ствол пушки.

Появились детали ЧП на бронетанковом заводе в Стрельне
© РИА Новости

Отмечается, что инцидент произошел вечером 20 сентября: мужчина занимался демонтажом конструкции, однако в какой-то момент она упала вниз и придавила рабочего. Пострадавший получил серьезные травмы и скончался на месте происшествия. Подчеркивается, что обстоятельства инцидента сейчас выясняют сотрудники СК, директор предприятия отказался от комментариев.

Ранее сообщалось о гибели 52-летнего рабочего на комбикормовом заводе в Михайловском районе Приморья. Установлено, что мужчину насмерть засыпало зерном в элеваторе во время проведения ремонтных работ на задвижках резервуаров для хранения.

На челнинском предприятии рабочего затянуло в станок

До этого в Набережных Челнах на рабочего во время ремонта в аптеке рухнула стена. Мужчина оказался под грудой кирпичей, но выжил. Его госпитализировали в бессознательном состоянии.

В Ленинградской области ранее стало известно о смерти 19-летнего аппаратчика-гидрометаллурга, который стал жертвой несчастного случая в цеху Пикалевского глиноземного завода. Молодой человек попал в дробильную установку.

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