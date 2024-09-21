Появились детали ЧП на бронетанковом заводе в Стрельне

В Стрельне в Санкт-Петербурге на бронетанковом заводе произошел несчастный случай, в результате которого погиб слесарь механосборочных работ, сообщает телеканал «78». Причиной ЧП, по его данным, стало отсутствие противооткатного устройства, которое должно было держать ствол пушки.

Отмечается, что инцидент произошел вечером 20 сентября: мужчина занимался демонтажом конструкции, однако в какой-то момент она упала вниз и придавила рабочего. Пострадавший получил серьезные травмы и скончался на месте происшествия. Подчеркивается, что обстоятельства инцидента сейчас выясняют сотрудники СК, директор предприятия отказался от комментариев.

Ранее сообщалось о гибели 52-летнего рабочего на комбикормовом заводе в Михайловском районе Приморья. Установлено, что мужчину насмерть засыпало зерном в элеваторе во время проведения ремонтных работ на задвижках резервуаров для хранения.

На челнинском предприятии рабочего затянуло в станок

До этого в Набережных Челнах на рабочего во время ремонта в аптеке рухнула стена. Мужчина оказался под грудой кирпичей, но выжил. Его госпитализировали в бессознательном состоянии.

В Ленинградской области ранее стало известно о смерти 19-летнего аппаратчика-гидрометаллурга, который стал жертвой несчастного случая в цеху Пикалевского глиноземного завода. Молодой человек попал в дробильную установку.