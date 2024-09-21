Задержанного после стрельбы у Wildberries бойца ММА пытались выкрасть

Шесть мужчин, которых арестовали за попытку ворваться в приемное отделение НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского, хотели проникнуть в палату бойца ММА Умара Чичаева, сообщает ТАСС. По словам источника в правоохранительных органах, задержанному Чичаеву оказывали первую помощь после стрельбы у офиса Wildberries.

Они приходили за Чичаевым в медучреждение, где ему оказывали первую помощь после задержания, чтобы увезти его, но были задержаны сами за неповиновение сотрудникам полиции, — уточнил источник.

Ранее в пресс-службе Следственного комитета России заявили, что в результате стрельбы у бизнес-центра «Романов двор» в центре Москвы, где находится офис Wildberries, пострадали семь человек, двое скончались от полученных ран. По данному факту возбуждено несколько уголовных дел.

Также стало известно, что после происшествия Мещанский районный суд Москвы отправил под арест 19 человек. Административная мера будет действовать 15 суток. Их признали виновными в совершении административного правонарушения, которое предусмотрено частью 1 статьи 19.3 КоАП РФ (неповиновение законному требованию сотрудника полиции).

В числе задержанных был сооснователь маркетплейса Владислав Бакальчук, которого уже отпустили. При этом соучредитель компании не сообщил о своем процессуальном статусе.