Следователи отпустили еще трех задержанных по делу об расправе, покушении на полицейского и самоуправстве. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

До этого супруг основательницы маректплейса Татьяны Бакальчук Владислав сообщил в своем Telegram-канале, что его отпустили из органов следствия. Всего по делу арестованы 30 человек.

18 сентября у московского офиса Wildberries в бизнес-центре "Романов Двор" произошла стрельба, когда муж основательницы компании Татьяны Бакальчук Владислав в сопровождении охраны и бойцов ММА из Чечни попытался войти в помещение. Татьяна Бакальчук заявила, что нападавшие хотели захватить здание. Ее супруг в свою очередь утверждал, что приехал на переговоры, а на него и его команду напали.

СК отпустил Бакальчука

19 сентября стало известно, что следователи предъявили обвинение более чем 30 фигурантам уголовного дела о стрельбе у офиса Wildberries в Москве, в том числе Владиславу Бакальчуку.