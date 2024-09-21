В Москве маньяк-иконописец похитил четырехлетнюю дочь у бывшей жены

В Москве маньяк, отсидевший 10 лет за убийство 37 человек, похитил свою четырехлетнюю дочь из детского сада и скрылся. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

© Газета.Ru

Бывшая жена маньяка-иконописца Артура Рыно, обвинила его в похищении четырехлетней дочери. Мужчина забрал девочку из детского сада и увез в неизвестном направлении. Найти ребенка удалось спустя четыре дня, в Павловском Посаде, где живет ее бабушка. Экс-супруга Рыно пытается оградить ребенка от отца-маньяка.

Артура Рыно задержали весной 2007 года, он был студентом школы иконописи. Вместе с другом мужчина основал банду скинхедов и убил 37 человек, за свои преступления мужчина отсидел 10 лет.

В Балаково мужчина похитил мальчика и постирал его одежду

Освободившись из колонии, он познакомился с 27-летней женщиной, у пары родилась дочь, россиянка знала о прошлом мужа, но он казался ей покладистым и не проявлял агрессии. Пара разошлась в 2022 году, когда серийный убийца поднял руку на супругу.