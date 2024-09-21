Частное охранное предприятие (ЧОП) и подрядные организации фигурируют в уголовном деле, возбужденном после теракта в подмосковном концертном зале "Крокус Сити Холл". Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на материалы дела.

В публикации говорится, что уголовное дело было возбуждено по части 3 статьи 238 Уголовного кодекса Российской Федерации. Речь идет об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

"Уголовное дело возбужденное по факту оказания услуг руководством и сотрудниками компании Crocus Group, ЧОП "Крокус профи", иными подрядными организациями, обслуживающими концертный зал "Крокус Сити Холл", а также собственниками здания", — говорится в материалах.

Дело об оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности, было возбуждено еще в мае 2024 года. Однако до сих пор в судебных постановлениях не было указано, имеются ли подозреваемые или обвиняемые по этому делу.

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Нападение на "Крокус Сити Холл" произошло вечером 22 марта 2024 года. Первых подозреваемых в совершении теракта задержали на следующий день. Тогда под стражей оказались граждане Таджикистана Далерджон Мирзоев, Шамсидин Фаридуни, Мухаммадсобир Файзов и Саидакрами Муродали Рачабализода. В настоящее время мужчины находятся в СИЗО. К текущему моменту сотрудники правоохранительных органов задержали еще восемь человек.