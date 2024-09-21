Появились подробности убийства женщины, которую зарезал таксист

В Омске таксист, который до этого работал в СОБРе, зарезал экс-супругу прямо у подъезда жилого дома в Октябрьском округе, сообщил портал «СуперОмск». По его данным, конфликт произошел на почве попытки мужчины наладить отношения с женщиной.

Вечером 20 сентября горожанин решил встретиться с бывшей женой и приехал к ее дому на улице Кирова. Разговор не получился, после чего он с ножом набросился на нее, нанеся ей множественные удары холодным оружием. Пострадавшая 1998 года рождения скончалась на месте происшествия.

После убийства, как уточняет портал, злоумышленник сбежал на такси, но скрыться от полицейских ему не удалось. Вскоре после этого подозреваемого задержали. По информации РИА Новости, преступник не избавился от ножа — орудие убийства обнаружили при задержании. Также сообщается, что мужчина служил в СОБРе и был сотрудником управления наркоконтроля, однако его уволили после избиения жены в кафе.

Ранее сообщалось, что 39-летний житель Петербурга, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, зарезал 18-летнюю дочь. Злоумышленник нанес ей множество ударов, его задержали в собственной квартире. Подозреваемого под охраной доставили в больницу.