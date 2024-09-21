Людей экстренно эвакуировали с ж/д станции в Тверской области

В Тверской области эвакуировали железнодорожную станцию Старая Торопа в Тверской области. Об этом сообщила пресс-служба Октябрьской железной дороги.

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По данным пресс-службы, эвакуация началась около трех часов ночи после того, как Торопецкий район области атаковали беспилотники.

Несколько пассажирских поездов отменили. Другие рейсы, в том числе "Москва — Псков" и "Санкт-Петербург — Смоленск", отправили альтернативным маршрутом и составы следуют с задержкой около 2 часов.

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Пригородные поезда NN 6801, 6802 сообщением Ржев – Русаново следуют укороченным маршрутом до станции Западная Двина и обратно, отметили в пресс-службе. Железнодорожники предпринимают все необходимые меры для сокращения времени опоздания поездов", — заключили представители ОЖД.

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