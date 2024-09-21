В Астрахани мужчина обстрелял автобус с пассажирами на остановке

В Астрахани сотрудники полиции задержали хулигана, который несколько раз выстрелил в автобус с пассажирами, стоявший на остановке. Об этом сообщает "Блокнот Астрахань".

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Инцидент произошел 19 сентября на остановке около торгового центра "Ярмарка". Пассажиры автобуса услышали звуки выстрелов и заметили автомобиль, из которого велась стрельба.

"Вторая пуля попала — в другое окно около нас. Если бы не нагнулись — было бы в висок", — рассказал один из пассажиров.

Водитель автобуса обратился в правоохранительные органы. Спустя сутки правоохранители установили личность и задержали 20-летнего подозреваемого в стрельбе. Известно, что астраханец уже имел проблемы с законом и был судим. Предположительно, он стрелял в автобус из травматического пистолета. По факту произошедшего проводится доследственная проверка.

До этого сообщалось, что в Калуге несколько молодых людей обстреляли квартиру мужчины, сделавшего им замечание из-за громкой музыки в автомобиле. Несколько молодых людей остановились на автомобиле "Жигули" у жилого дома и включили громкую музыку. Один из жильцов вышел на балкон и крикнул им, чтобы музыку выключили. В ответ раздались выстрелы. Предположительно, злоумышленники стреляли из травматического оружия. Жилец квартиры не пострадал .