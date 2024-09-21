В Казахстане заключенные устроили бунт в колонии

Заключенные одной из колоний в Туркестанской области на юге Казахстана устроили бунт, в результате инцидента пострадали трое сотрудников учреждения. Об этом сообщила пресс-служба комитета уголовно-исполнительной системы.

По ее данным, часть осужденных выразила неповиновение из-за несогласия с режимом содержания. В числе пострадавших - двое военнослужащих Национальной гвардии и один сотрудник департамента уголовно-исполнительной системы.

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Ситуация стабилизирована. По факту происшествия возбуждено уголовное дело. На месте ЧП находится председатель комитета, руководство и личный состав Национальной гвардии, а также представители надзорных органов.