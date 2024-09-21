Около 20 тыс. жителей Шебекина остались без электричества

Порядка 20 тыс. жителей города Шебекино Белгородской области остались без электричества в результате аварии, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Как только оперативная обстановка позволит, восстановительные бригады приступят к работе, написал он в Telegram-канале.

Вячеслав Гладков выразил надежду, что специалисты быстро справятся с задачей и восстановят электроснабжение в кратчайшие сроки. На данный момент точные причины аварии и сроки восстановления электроэнергии не уточняются.

Ранее ВСУ нанесли удары дронами по городу Шебекино и селу Муром в Белгородской области, в результате чего повреждены автомобили и инфраструктура.