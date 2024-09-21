В подмосковной деревне Апаринки полностью потушили пожар на складе

Сотрудники экстренных служб полностью ликвидировали пожар в складском помещении в деревне Апаринки, которая находится в Московской области. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале МЧС РФ.

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"В подмосковной деревне Апаринки огнеборцы потушили пожар", — говорится в заявлении.

Пожар в складском помещении в Московской области начался в ночь на 20 сентября. Изначально на место происшествия прибыли 40 сотрудников экстренных служб и 14 единиц техники, но позже МЧС РФ увеличило количество задействованных в ликвидации огня специалистов и машин до 65 и 22 соответственно.

В ведомстве рассказали, что площадь возгорания составила 4 200 квадратных метров. Из-за распространения пламени в помещении произошло частичное обрушение кровли, но никакой информации о пострадавших не поступало.

На локализацию пожара специалистам понадобилось около одного часа. Позже стало известно, что огнеборцы ликвидировали открытое горение и тем самым не допустили перехода пламени на соседние здания. В тот момент им еще предстояло потушить оставшиеся очаги возгорания.