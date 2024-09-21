Более 140 человек попали в Курскую областную больницу после нападения ВСУ

В Курской области больница региона после нападения Вооруженных сил Украины на регион приняла 142 пострадавших мирных граждан, в основном с минно-взрывными, ожоговыми травмами, осколочными и пулевыми ранениями, сообщает РИА Новости со ссылкой на главного врача медучреждения Михаила Лукашова.

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По его словам, в настоящее время в больнице находятся на стационарном лечении 16 пациентов в состоянии средней и легкой степени тяжести. Большинство пациентов выписаны или переведены в федеральные медицинские центры.

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Большинство людей поступило с минно-взрывными, осколочными, ожоговыми травмами и пулевыми ранениями. Состояние пациентов удовлетворительное. Это жители приграничных районов — Суджанского, Кореневского, Глушковского, Рыльского, есть также пострадавшие из Большесолдатского района.

Как отметил Лукашов, медицинское учреждение полностью обеспечено медицинскими препаратами, которые собраны с запасом. В больницу, как отмечается, пришли также работать медики из районных больниц приграничных районов, которые сейчас закрыты.

Главный врач указал, что в медучреждение ежедневно привозят грузы гуманитарной помощи со всей России. А на территории работают более 200 волонтеров. Это студенты и врачи-ординаторы Курского медуниверситета, медколледжа. Откликнулись и сотрудники общественных организаций, добровольцы Российского Красного креста. Они оказывают необходимую помощь, как в медицинской, так и в хозяйственной части.