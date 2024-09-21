В Россию доставили скрывавшегося 15 лет за границей наркоторговца

В Россию из Греции доставили заочно осужденного за попытку перепродажи героина Айрата Салахова, скрывавшегося за границей 15 лет. Об этом сообщила Генеральная прокуратура РФ в своем Telegram-канале.

© Alexey Belkin / News.ru / Global Look Press

Пресс-служба ведомства опубликовало видео с прибытием самолета, на борту которого был Салахов. После схода с трапа самолета заочно осужденного погрузили в автомобиль ФСИН России.

Двое нижегородских полицейских попали за решетку за сбыт наркотиков

Ранее официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что сотрудники правоохранительных органов Греции передали российским коллегам гражданина России Айрата Салахова, находившегося в розыске по каналам Интерпола. В 2008 году суд в Башкирии заочно приговорил его к восьми годам колонии строгого режима, так как он скрылся за границей, и объявил его в международный розыск. Запрос о его выдаче был направлен в Грецию лишь в июне 2023 в связи с задержанием осужденного на территории страны.