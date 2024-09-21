В российском регионе с экс-чиновника взыскали более 65 млн рублей

Экс-заместитель главы муниципалитета Вилючинска в Камчатском крае должен будет вернуть в казну свыше 65 миллионов рублей, которые он заработал, нарушив антикоррупционное законодательство. Об этом сообщает ТАСС.

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Уточняется, что суд требования прокуратуры полностью удовлетворил.

В Астрахани задержали двух бывших высокопоставленных чиновников

До этого Московский городской суд оставил под стражей экс-руководителя столичного департамента культуры Александра Кибовского. Чиновника задержали 17 июля. Чиновник проходит обвиняемым по статьям 30, 159 («Покушение на мошенничество») и 290 («Получение взятки») УК РФ. Мужчина свою вину отрицает.