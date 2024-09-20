Выросла площадь пожара на складе в Воронежской области

Пресс-служба МЧС России сообщила, что пожар в производственном помещении в селе Новая Усмань Воронежской области распространился на сухую траву, его площадь увеличилась.

Отмечается, что площадь возгорания увеличилась до 4500 квадратных метров. При этом изначально его площадь равнялась 3500 квадратным метрам. В данный момент к тушению пламени привлечено более 60 сотрудников МЧС, а также 23 единицы техники.

«Общая площадь пожара в Воронежской области составляет 4500 квадратных метров. Огонь распространился на сухую траву и пропилен, сложенный под открытым небом. Информации о пострадавших не поступало», — рассказали в МЧС.

В Воронежской области сотрудники МЧС тушат крупный пожар

Ранее в Новой Усмани в Воронежской области начался крупный пожар.