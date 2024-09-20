Пытавшегося прорваться в НИИ Склифосовского после стрельбы у Wildberries арестовали

Тверской районный суд Москвы арестовал одного из мужчин, которые пытались прорваться в приемное отделение НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского после перестрелки у здания Wildberries в Москве. Об этом говорится в постановлении суда, которое есть в распоряжении ТАСС.

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"Тверской районный суд постановил: Ведзижева Адама Башировича признать виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ (неповиновение сотруднику полиции) об административных правонарушениях, и назначить ему наказание в виде административного ареста на срок 15 суток" - сказано в постановлении суда.

При этом Ведзижев свою вину не признает.

Согласно постановлению суда, 18 сентября 30 человек собрались у здания НИИ скорой помощи, куда привезли пострадавших после перестрелки у офиса Wildberries. Группа людей стала "агрессивно пытаться прорваться в приемное отделение", мешая работе медицинского учреждения. На неоднократные требования полиции покинуть территорию собравшиеся не реагировали. В результате несколько человек были задержаны.

Как уточняется в документе, Ведзижев был одним из участников группы, пытавшейся проникнуть в НИИ. Он сопротивлялся задержанию, отказываясь следовать с сотрудниками полиции, что потребовало применения физической силы и спецсредств.