Над Брянской областью уничтожили еще два дрона

Силы ПВО Минобороны РФ уничтожили еще два беспилотника самолетного типа над Брянской областью. Пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале.

"Еще два вражеских БПЛА самолетного типа уничтожены силами ПВО Министерства обороны РФ над Брянской областью. Пострадавших и разрушений нет", - написал он, добавив, что на месте работают оперативные и экстренные службы.

Ранее Богомаз сообщал, что силы ПВО Минобороны РФ отражают попытку массированной атаки с применением БПЛА по Брянской области, уничтожены два дрона.