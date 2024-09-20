СК отпустил задержанного по делу о нападении на офис Wildberries Бакальчука
Следственный комитет отпустил сооснователя Wildberries Владислава Бакальчука, задержанного по делу о нападении на офис маркетплейса в центре Москвы. Об этом он сообщил у себя в Telegram-канале.
Бакальчук отметил, что уже находится дома и с ним все в порядке.
«Я глубоко сожалею, что моя попытка мирного разрешения ситуации и встречи с Татьяной в офисе моей собственной компании из-за их провокации превратилась в трагедию», — написал он.
По его словам, 18 сентября он и его команда «стали жертвами циничной провокации и нападения со стороны неизвестных вооруженных лиц в офисе Wildberries».
«Официально заявляю: мы приехали туда с мирными намерениями для урегулирования вопросов, касающихся выплат сотрудникам и подрядчикам ВБ-Девелопмент, аудита так называемого "слияния" и для ознакомления с необходимыми документами. Я действовал исключительно в рамках законодательства, которое позволяет мне как соучредителю находиться в офисе моей компании», — добавил Бакальчук.
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Он считает, что вооруженную провокацию устроили «братья Мирзояны, с которым связалась его жена и просто подарила им 35% долей маркетплейса, под покровительством Бекхана Барахоева и Сулеймана Керимова».
«Уверен, что власти разберутся в случившемся, и все виновные понесут наказание. Готов оказать помощь и поддержку всем пострадавшим. Рад вернуться домой и продолжить бороться за справедливость. Правда на моей стороне», — заключил он.