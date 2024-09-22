Все пострадавшие при теракте в «Крокус Сити Холле» были выписаны из больниц

Помощник главы Минздрава России Алексей Кузнецов рассказал, что всех находившихся в больницах пострадавших при теракте в «Крокус Сити Холле» выписали, сообщает РИА Новости.

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«Все пострадавшие при теракте в "Крокус Сити Холле", проходившие стационарное лечение, были выписаны»

Ранее стало известно, что Фонд культурно-музыкального наследия Муслима Магомаева завершил программу по сбору и распределению средств помощи пострадавшим в теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле». Выплаты начнутся с 23 сентября. Уточняется, что всего спецкомиссией была обработана 341 заявка и установлено 12 категорий пострадавших.

22 марта четверо вооруженных людей ворвались в концертный зал «Крокус Сити Холл» перед концертом рок-группы «Пикник», открыли стрельбу и подожгли здание. Впоследствии злоумышленники скрылись на автомобиле, их задержали в Брянской области.