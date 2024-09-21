На полигоне в Нижегородской области произошел пожар

На полигоне твердых бытовых отходов в Нижегородской области произошел пожар, передает NewsNN со ссылкой на источник. По его данным, открытое горение удалось ликвидировать.

Как рассказал собеседник издания, 21 сентября к 09:20 по мск пожарным удалось справиться с открытым огнем, охватившим территорию в 35 000 квадратных метров. По данным NN.RU, сейчас пожарным необходимо устранить тление мусора во внутренних слоях.

В ночь на 21 сентября силы МЧС РФ ликвидировали открытое горение в производственном помещении в селе Новая Усмань Воронежской области. Площадь пожара к тому момента достигла 4500 квадратных метров. На месте пожара работали более 60 специалистов и 23 единицы техники.

Ранее ГУ МЧС России по Москве сообщило о пожаре в находящемся на реконструкции здании на Варшавском шоссе. По данным ведомства, огонь охватил кровлю постройки. Пожарно-спасательные подразделения работали на месте происшествия, людей внутри горящего здания не было. В Сети также появились кадры с места происшествия, снятые очевидцами. В ролике виден огромный столб светло-серого дыма, поднимающийся над городом.

До этого крупный пожар вспыхнул на одном из производственных зданий в подмосковном Подольске. По данным МЧС, огонь охватил площадь в 3,6 тысячи квадратных метров. Предварительно установлено, что в результате происшествия никто не пострадал.