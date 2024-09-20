Названы последствия атаки дрона на Запорожскую АЭС

ВСУ при повторной атаке ЗАЭС повредили дроном трансформатор на подстанции «Заря», что создает прямую угрозу безопасности станции. Об этом сообщается в Telegram-канале станции.

Уточняется, что повторная атака была совершена вечером 20 сентября.

«Ударом дрона ВСУ поврежден трансформатор на подстанции "Заря", находящейся в непосредственной близости от периметра ЗАЭС. Эта подстанция участвует в обеспечении питания объектов инфраструктуры станции. Атака на нее создает потенциальную угрозу безопасности АЭС», — говорится в тексте.

В настоящее время все параметры безопасности станции находятся под контролем, введена резервная схема запитки объектов инфраструктуры. Радиационный фон на площадке ЗАЭС и в зоне наблюдения в норме.