В Петербурге произошло задымление в «Лахта центре»

В Санкт-Петербургском деловом комплексе «Лахта центр» произошло задымление. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

Как сообщает источник, верхние этажи «Лахта центра» окутаны дымом, возможные причины пока неизвестны. Каких-либо подробностей о пострадавших пока тоже не поступало — сейчас к зданию едут экстренные службы.

Помимо этого, в сети также появились видео с места событий. На них можно увидеть, что из верхних этажей здания действительно валит темный дым.

Ранее в одной из больниц Санкт-Петербурга загорелся томограф.