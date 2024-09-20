В метро в Петербурге задержали мужчину без ботинок

Сотрудники полиции в Санкт-Петербурге задержали пьяного мужчину без ботинок, который неадекватно вел себя на станции метро «Проспект Большевиков». Об этом сообщает Telegram-канал «Фонтанка».

Согласно сообщению источника, мужчина катался по полу и вел себя агрессивно. Сначала сотрудники метрополитена не пропустили его в зону транспортной безопасности, а потом вызвали полицию и скорую помощь.

«Гражданин вошел на станцию с явными признаками опьянения, в зону транспортной безопасности не допущен, ведет себя неадекватно, катается по полу, направлены сотрудники полиции, вызвана скорая помощь», — рассказали сотрудники метро.

В сеть также попали видео с моментом задержания мужчины. На них можно увидеть, как мужчина кричит и пытается вырваться.

Ранее в московском метрополитене задержали инициатора драки.