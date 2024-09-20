Более 30 женщин обвинили покойного миллиардера в изнасиловании

Более 30 женщин выдвинули обвинения в сексуальном насилии против покойного египетского миллиардера Мохаммеда Аль-Файеда, бывшего владельца лондонского универмага Harrods. Об этом сообщил один из адвокатов пострадавших Дин Армстронг.

Адвокаты заявили о своем намерении привлечь Harrods к ответственности за то, что они допустили насилие со стороны Аль-Файеда, хотя и знали об этом. По словам юристов, бизнесмена обвиняют женщины «со всего мира». В частности, жертвами его насилия, по утверждению адвокатов, стали сотрудницы парижского отеля Ritz, владельцем которого он также являлся.

— Для нас огромная честь, что к нам обратились 37 лиц, переживших это, — высказался адвокат в рамках пресс-конференции.

Армстронг заявил, что за всю свою карьеру он «никогда не видел такого ужасного дела», которое включает в себя худшие аспекты других громких скандалов: вокруг британского телеведущего детской программы на Би-Би-Си Джимми Сэвила, Джеффри Эпштейна и Харви Вайнштейна.

В четверг телерадиокомпания Би-Би-Си сообщила, что пять сотрудниц универмага Harrods стали жертвами изнасилования со стороны Аль-Файеда и более 20 женщин обвинили покойного бизнесмена в сексуальном насилии, сообщает The Times.

Парижская прокуратура обратилась в суд с просьбой о начале процесса обвинения актера Жерара Депардье в изнасиловании.

В конце апреля Депардье заключили под стражу. Поводом стали очередные обвинения в сексуальном насилии со стороны двух женщин. Первый эпизод случился в 2014 году во время съемок фильма «Маг и сиамцы», когда Депардье, сидя в коридоре, схватил потерпевшую за ноги, зажав между бедрами, а затем стал трогать ее за интимные места и озвучивать предложения сексуального характера. Второй инцидент случился в 2021 году на съемках ленты «Зеленые ставни». По словам заявительницы, Депардье домогался ее при подготовке к съемкам.