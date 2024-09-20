Душившего женщину на протяжении двух часов питона сочли невиновным

Эксперт по змеям Анирут Чомнгам, автор видео о дикой природе, объяснил нападение четырехметрового питона на женщину в пригороде Бангкока, Таиланд. Как сообщает Khaosod English со ссылкой на YouTube-канал Чомнгама Nick Wildlife, огромная змея на протяжении двух часов душила 64-летнюю женщину Арром Арунрож.

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По словам пострадавшей, питон укусил ее, когда она мыла посуду, а затем обвил ее кольцами. Женщине пришлось бороться со змеей самостоятельно, пока ее не услышал сосед и не вызвал спасателей.

После изучения инцидента и разговора с жертвой Чомнгам признал питона невиновным. Он предположил, что змея изначально не воспринимала Арунрож как добычу, а только защищалась. По его словам, питон уже был в комнате, когда женщина зашла туда, чтобы ополоснуть посуду. Змея приняла приближающуюся Арунрож за хищника и напала на нее в целях самозащиты. Чомнгам считает, что питон больше не вернется в дом пострадавшей, так как его там избили.

Известно, что пожилая женщина пыталась снять змею, схватив ее за шею. Чомнгам предупредил, что так делать не следует, так как это провоцирует рептилий на удушение нападающего. Он отметил, что справиться с питоном в одиночку очень трудно. Главное — держать его как можно дальше от своей шеи. Если возможно, в пасть змеи следует налить что-нибудь со спиртом, сообщает Khaosod English.

В Индонезии четырехметровый сетчатый питон проглотил человека по плечи. Жертвой стала 74-летняя женщина. Утром она отправилась работать в поле и не вернулась. Обеспокоенные родные собрались и организовали поиски.

Жительница индонезийской провинции Южный Сулавеси стала жертвой питона. Змея проглотила женщину целиком.