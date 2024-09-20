Один из фигурантов дела о стрельбе у Wildberriеs заявил о своей невиновности

Один из фигурантов уголовного дела о стрельбе у центрального офиса Wildberriеs в центре Москвы Михаил Нельсон-Гирст не признает свою вину. Об этом он сообщил ТАСС в Басманном суде Москвы, где избирается мера пресечения в отношении остальных фигурантов.

"Нет, конечно", - ответил он на соответствующий вопрос.

Частная компания "Бухконсул", гендиректором которой является Нельсон-Гирст, занимается оказанием услуг в области бухгалтерского учета, проведением финансового аудита и налоговым консультированием.