У мужа основательницы Wildberries провели обыски

У мужа основательницы маркетплейса Wildberriеs Владислава Бакальчука провели обыски. Об этом сообщает РИА «Новости».

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Отмечается, что обыски связаны с делом о стрельбе у московского офиса Wildberries, после которых Бакальчук был задержан.

«Проводятся обыски по месту проживания задержанного», — сообщил собеседник издания в правоохранительных органах.

Бакальчук раскрыл подробности инцидента со стрельбой в офисе Wildberries

18 сентября у офиса Wildberries в Романовом переулке в Москве произошла перестрелка, которая началась между охранниками офиса и прибывшей вооруженной охраной Владислава Бакальчука. Позже его задержали, сам Бакальчук заявил, что произошедшее является провокацией. Кроме того, по делу о стрельбе арестовали еще 10 фигурантов.