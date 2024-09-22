Пожар произошел рядом с железнодорожной станцией в Подольске. Огромные клубы дыма охватили торговые ряды. Об этом в воскресенье, 22 сентября, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Московской области.

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— В 09:42 мск поступила информация о пожаре по адресу: город Подольск, улица Железнодорожная, — говорится в сообщении.

Пожарная бригада локализовала огонь на площади 800 квадратных метров. По предварительным данным, пострадавших нет, пишет ТАСС.

20 сентября сотрудники Росгвардии эвакуировали 50 человек из горящего дома на Профсоюзной улице в столице. Сотрудникам МЧС удалось оперативно потушить возгорание, в результате происшествия никто не пострадал. По предварительной информации, пожар начался из-за короткого замыкания.