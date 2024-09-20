Число погибших при ударе Израиля по Бейруту выросло

Число погибших в результате удара ВВС Израиля по южному пригороду Бейрута выросло с трех до восьми. Об этом сообщает Al Jadeed со ссылкой на Минздрав Ливана.

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«Восемь человек погибли, 59 получили ранения, из них восемь находится в критическом состоянии», — говорится в тексте.

Ранее сообщалось, что Израиль нанес удар по Бейруту. В результате атаки в ливанской столице прогремели три взрыва.

Целью удара был глава командования спецоперацией движения «Хезболла» Ибрагим Акиль, который является одним из организаторов взрыва посольства США в Бейруте в 1983 году и разыскивался Соединенными Штатами.