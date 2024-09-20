Раскрыта цель удара Израиля по Бейруту

Целью точечного авиаудара Израиля по Бейруту был глава командования спецоперацией движения «Хезболла» Ибрагим Акиль. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на израильское армейское радио «Галей ЦАХАЛ».

Ранее сообщалось, что Израиль нанес удар по Бейруту. В результате атаки в ливанской столице прогремели три взрыва.

«Цель удара по Бейруту — Ибрагим Акиль, глава командования спецопераций "Хезболла"», — указали в «Галей ЦАХАЛ».

Армия Израиля нанесла удар по Бейруту

Стоит отметить, что Акиль является одним из организаторов взрыва посольства США в Бейруте в 1983 году и разыскивался Соединенными Штатами.