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Украинского шпиона осудили в России на 12 лет

Запорожский областной суд приговорил 62-летнего украинца Сергея Спартесного к 12 годам колонии строгого режима по делу о шпионаже. Об этом сообщили в прокуратуре Республики Крым. Lenta.ru

«Запорожский областной суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 62-летнего гражданина Украины Сергея Спартесного. Суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил Спартесного к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», - говорится в публикации. ТАСС

В материале сообщается, что Спартесный, проживающий в Энергодаре, в мае 2023 года собирал сведения о марках и номерах автомобилей, используемых сотрудниками российских правоохранительных органов. Данные, как установил суд, он передавал сотруднику Службы безопасности Украины (СБУ). Эта информация могла быть использована для нанесения ВСУ огневых ударов. Газета.Ru

Украинского шпиона осудили в России на 12 лет
© РИА Новости
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