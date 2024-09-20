Украинского шпиона осудили в России на 12 лет

Запорожский областной суд приговорил 62-летнего украинца Сергея Спартесного к 12 годам колонии строгого режима по делу о шпионаже. Об этом сообщили в прокуратуре Республики Крым. Lenta.ru

«Запорожский областной суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 62-летнего гражданина Украины Сергея Спартесного. Суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил Спартесного к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», - говорится в публикации. ТАСС

В материале сообщается, что Спартесный, проживающий в Энергодаре, в мае 2023 года собирал сведения о марках и номерах автомобилей, используемых сотрудниками российских правоохранительных органов. Данные, как установил суд, он передавал сотруднику Службы безопасности Украины (СБУ). Эта информация могла быть использована для нанесения ВСУ огневых ударов. Газета.Ru