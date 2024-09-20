Следствие хочет провести обыск в доме Бакальчука

Следствие ходатайствует о проведении обыска в доме мужа основательницы компании Wildberries Владислава Бакальчук. Об этом сообщил в пятницу, 20 сентября, журналист из зала суда.

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— Материал по ходатайству следователя о производстве обыска, не терпящего отлагательств в жилище Владислава Бакальчука зарегистрирован в суде, — рассказал корреспондент РИА Новости.

Ранее по делу о стрельбе у головного офиса компании Wildberries арестовали 10 человек. Стрельба у офиса Wildberries произошла днем 18 сентября. Муж основательницы компании Владислав Бакальчук вместе с неизвестными мужчинами пытался проникнуть в здание

По факту произошедшего погибло два человека. «Вечерняя Москва» собрала главное по делу о стрельбе у офиса компании в Москве.