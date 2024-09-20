СК попросил арестовать еще четырех участников нападения на офис Wildberries

Следственный комитет попросил отправить под арест еще четырех участников нападения на офис Wildberries в центре Москвы. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.

Речь идет о У.С. Чичаеве, З.А. Виситаеве, М.А. Сковородине и Л.М. Дениеве.

«Басманный районный суд Москвы приступает к рассмотрению ходатайства органов предварительного расследования об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу…», — говорится в тексте.

Ранее суд арестовал до 18 ноября шестерых фигурантов дела о нападении на офис Wildberries. Еще двое получили 15 суток ареста за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции. Всего по делу проходят несколько десятков человек, СК просит арестовать 27 фигурантов.