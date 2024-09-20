На Ставрополье завели дело после конфликта со стрельбой

Следователи на Ставрополье возбудили уголовное дело по факту стрельбы рядом с кафе в городе Георгиевске. В результате конфликта пострадали два человека, сообщает пресс-служба регионального следственного управления СК РФ.

"Возле кафе, расположенного на улице Дружбы в городе Георгиевске, 20 сентября текущего года между тремя мужчинами произошел конфликт. В ходе конфликта один из мужчин произвел несколько выстрелов, в результате чего пострадали двое человек 32 и 42 лет. По факту происшествия возбуждено уголовное дело", - говорится в сообщении.

Отмечается, что уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 222 (незаконное хранение огнестрельного оружия), ч. 2 ст. 105 (покушение на убийство двух и более лиц из хулиганских побуждений), ч. 2 ст. 213 (хулиганство) УК РФ.

В пресс-службе краевого главка МВД журналистам сообщили о том, что двое пострадавших госпитализированы.