Россиянам рассказали, по каким параметрам выбирать гостиницу для питомца

При выборе зоогостиницы важно лично осмотреть место и учесть условия содержания животных. Следует обратить внимание на чистоту помещения, дружелюбие персонала и наличие посторонних запахов, а также изучить поведение животных. Об этом рассказывает кинолог и зоопсихолог Александр Малиновский.

По словам эксперта, каждый питомец имеет свои особенности, и хозяин должен убедиться, что они будут учтены в зоогостинице. Питание и режим дня должны соответствовать домашним условиям. Требования к условиям содержания можно прописать в договоре с гостиницей.

Основная проблема зоогостиниц — слабый контроль со стороны законодательства, отсутствие жестких требований и сертификации. Владелец должен предусмотреть все детали передержки в договоре, включая площадь содержания, рацион питания, расписание игр и выгула, отчетность о состоянии питомца.

— Следует обращать особенное внимание на такой пункт, как «Ответственность сторон», чтобы там оговаривалась ответственность зоогостиницы на случай, если с животным что-то произойдет. Потому что часто там может быть сказано: «Мы не несем ответственности за животное». То есть получается, что зоогостиница предоставляет услугу согласно минимальным критериям, но, если что-то пошло не так, они ни при чем, — приводит слова зоопсихолога Мирослава Волкова «Москва 24».

Тела мертвых собак в холодильнике и запертых в полной антисанитарии щенков обнаружили в московской зоогостинице Oh! My dog! Выживших питомцев госпитализировали в тяжелом состоянии, за их жизнь борются ветеринары. Сотрудники зоогостиницы не выходят на связь. «Вечерняя Москва» собрала подробности этого случая.