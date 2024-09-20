На юге Москвы произошел пожар в реконструируемом здании поликлиники, возгорание локализовано на площади в 400 квадратных метров. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

Речь идет о городской поликлинике №67 на Варшавском шоссе. На момент пожара в здании находились 30 рабочих, они эвакуировались.

«Возгорание на Варшавском шоссе Москвы локализован на площади 400 квадратных метров. Благодаря оперативному прибытию и слаженной работе, пожарным удалось не допустить распространения огня», — сообщили в МЧС РФ.

В тушении пожара принимали участие 70 специалистов и 20 единиц техники.

Информации о пострадавших нет. Обстоятельства произошедшего выясняются.