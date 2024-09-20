Число жертв израильского авианалета на Бейрут выросло до 12

Налет израильских ВВС на Бейрут привел к гибели 12 человек, 66 ранены. Такие данные приводятся в сводке Минздрава Ливана, размещенной в его Telegram-канале. В ней указывается, что число жертв ракетного удара по южной окраине ливанской столицы возросло за последние часы с 8 до 12, а раненых - с 59 до 66.

По информации телеканала Al Jadeed, в ходе воздушной атаки был убит военный руководитель шиитской милиции "Хезболлах" Ибрагим Акиль. Вместе с ним ликвидирована группа командиров, которые принимали участие в совещании оперативного штаба в одном из зданий, по которому был нанесен удар.