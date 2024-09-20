Москвичка вызвала спасателей из-за выползшего из террариума питона

В Москве местная жительница вызвала спасателей из-за питона дочери, который выполз из террариума. Об этом сообщает Baza в Telegram-канале.

По информации канала, вызов с просьбой поймать экзотического питомца поступил из квартиры на проспекте Вернадского. Ответившим на звонок специалистам, хозяйка пояснила, что питон выполз из террариума во время обеда. Она планировала покормить его мышами, но все пошло не по плану, и гигантская змея оказалась на свободе. Женщина пояснила, что питон лежит рядом с террариумом, но сама она не может вернуть животное на место, так как очень боится его. В месте с тем она пояснила, что еще больше боится за своего кота, который может приглянуться питону вместо мышей на обед.

На вызов направились специалисты оперативных служб.

До этого помощь спасателей в обращении с экзотической гостьей понадобилась жительнице Тольятти - она нашла в своем диване змею, когда собиралась ложиться спать.