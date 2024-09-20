Суд арестовал 10 человек по делу о стрельбе у офиса Wildberries в Москве

Басманный суд столицы арестовал 10 человек по делу о стрельбе у головного офиса компании Wildberries в Москве. Об этом в пятницу, 20 сентября, сообщил журналист из зала суда.

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— Суд избрал меру пресечения в отношении Досаева в виде заключения под стражу, — рассказал корреспондент ТАСС. Фигурант дела стал 10 арестованным по делу о стрельбе.

Происшествие произошло днем 18 сентября. Муж основательницы компании Владислав Бакальчук в компании неизвестных мужчин пытался незаконно проникнуть в головной офис компании. Охрана здания его не пустила и началась стрельба. В ходе происшествия погибло два охранника, и множество людей были ранены, в том числе, сотрудники правоохранительных органов. «Вечерняя Москва» собрала главные новости по теме в отдельный материал.