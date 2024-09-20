Суд арестовал на 15 суток участника конфликта со стрельбой в офисе Wildberries

Тверской суд столицы на 15 суток арестовал участника конфликта со стрельбой в офисе Wildberries в центре Москвы, его признали виновным в неповиновении требованиям сотрудников полиции, сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе суда.

«Постановлением Тверского районного суда города Москвы Чапанов А.И. признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ («Неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции»). Суд назначил административное наказание в виде административного ареста сроком на 15 суток», – сказали в суде.

Ранее сообщалось, что 18 сентября в офисе Wildberries в Романовом пер. произошла стрельба, в результате которой пострадали семь человек, в том числе двое сотрудников правоохранительных органов, которые прибыли на вызов для пресечения противоправных действий. От полученных повреждений два человека скончались. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»), ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство двух и более лиц»), ст. 222 УК РФ («Незаконное хранение огнестрельного оружия»), ст. 317 УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа»), ч. 2 ст. 330 УК РФ («Самоуправство»). 19 сентября шестерых фигурантов дела отправили в СИЗО.