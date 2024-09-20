Семья Дани Милохина покинет Анапу из-за угроз

Приемная семья Дани Милохина приняла решение уехать из Анапы после поджога их дома. Об этом сообщает Mash.

Как утверждается, Дмитрий Тюленев, его супруга и трое детей вынуждены бежать, так как боятся расправы. Напомним, что поджог произошел в ночь с 14 на 15 сентября. Как рассказывал Тюленев, он вернулся домой и услышал мощный хлопок, выбежал во двор и увидел горящие стройматериалы. На месте также обнаружилась записка, в которой Милохина предложили отправить участвовать в СВО, а его семью — «в ад».

«Сводные сестры и брат тиктокера не ходят в школу из-за угроз неизвестных. Дом семья не покидает», - пишет канал.

Тюленев отмечает, что жить в Анапе ему все равно не нравилось. По его словам, пора переезжать. Однако приемный отец блогера держит в тайне место переезда в целях безопасности.

Ранее Telegram-канал Shot сообщил, что Милохин отказался приезжать из Дубая в Россию после поджога дома приемного отца Дмитрия Тюленева. Он заявил, что готов помочь семье, однако не собирается возвращаться из-за скорого начала осеннего призыва.