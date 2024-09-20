К тушению пожара в Подмосковье пришлось подключить вертолет

Горящее здание в Подольске пришлось тушить с помощью вертолета, пишет MK.RU в Telegram-канале. По данным издания, техника направилась на место происшествия.

В подмосковном городе огонь охватил здание в пятницу, 20 сентября. На представленном видео видно, как пламя бушует на кровле и этажах, а в небо вырываются клубы серого дыма. Сведений о пострадавших не представлено.

Стало известно, что площадь пожара в производственном здании выросла до 4,8 тысячи квадратных метров. По данным МЧС, в тушении огня участвует свыше 70 специалистов. В ведомстве уточнили, что на улицу самостоятельно вышли 30 человек. С пожаром также борются 24 единицы техники.

Ранее очевидец поделился видео с пожаром в подмосковном городе. На представленных кадрах вдалеке виднелись густые клубы черного дыма, которые устремлялись в небо. Ролик снял очевидец с безопасного расстояния.

В подмосковном Сергиевом Посаде загорелось здание санатория «Загорские Дали». Огонь охватил площадь в тысячу квадратных метров. Пожарным удалось локализовать очаг возгорания.