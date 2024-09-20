Еще восьмерых участников сходки в Тутаеве арестовали

В Ярославской области суд отправил под административный арест еще восьмерых участников сходки в Тутаеве. Об этом сообщает ТАСС.

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Их отправили под стражу на семь суток за неповиновение полиции. Речь идет о семи жителях Рыбинска и одном жителе Ярославля.

Ранее суд в Ярославской области отправил под административный арест на семь суток 13 участников сходки, среди которых были жители Рыбинска, Ярославля, Тутаева, а также Ярославского, Рыбинского и Некоузского районов области.

Инцидент произошел вечером 18 сентября. По информации правоохранительных органов, на Соборной улице в Тутаеве собралась группа, предположительно, вооруженных граждан. В какой-то момент началась драка со стрельбой, а результате которой был задержан 21 человек и изъято семь единиц травматического оружия.