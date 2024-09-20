15 килограммов марихуаны изъяли у семьи во Владимирской области

Владимирские правоохранители пресекли незаконный оборот наркотиков, который организовала местная семья.

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Семья из Вязниковского района - бабушка, муж с женой и их сын - организовали промышленное выращивание конопли на своем придомовом участке.

Как рассказали корреспонденту "РГ" в региональном управлении Федеральной службы безопасности, для дальнейшего сбыта родственники хранили заготовленные наркосодержащие растения и готовую марихуану в доме рядом с участком, а также по месту жительства.

Из незаконного оборота правоохранители изъяли более 30 килограммов наркосодержащих частей конопля, порядка 15 килограммов марихуаны, а также 6,5 миллиона рублей, полученные преступным путем.

По материалам ФСБ следователи полиции возбудили в отношении родственников уголовное дело.

Полицейские рассказали, что у каждого фигуранта была своя роль: пенсионерка выращивала коноплю в двух 12-метровых теплицах на сельском приусадебном участке, супруги перевозили наркосодержащие растения в Муром, а сын продавал марихуану потребителям.