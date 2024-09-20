Взрывы прогремели в Одессе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

В публикациях не приводятся обстоятельства инцидента. Местные власти также официально пока не комментировали происшествие.

Сейчас в Одесской области продолжает действовать воздушная тревога. Кроме того, во время удара она действовала еще в восьми регионах, однако на момент публикации предупреждение об опасности уже отменили.

Напомним, что 26 августа ВС РФ нанесли массированный удар по украинской инфраструктуре. Как заявляли в Минобороны РФ, целями стали электроподстанции в девяти регионах, газокомпрессорные станции в трех областях, а также места хранения западного оружия на аэродромах. Атаку назвали одной из самых массовых с начала проведения спецоперации.