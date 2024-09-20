Неуклюжий вор покалечился во время ограбления жительницы Сочи

Житель Сочи ударил девушку и забрал у нее телефон, однако покалечился, пока убегал с добычей, сообщает Telegram-канал «Кубанские новости». По его информации, мужчина пытался перелезть через забор, но упал и сломал руку. Украденный телефон он спрятал под деревом и прикрыл кепкой, чтобы вернуться за ним попозже.

Покалеченный вор не успел сдать добычу ломбард. На следующий день после совершения преступления его задержали. Телефон планируют вернуть владелице, а мужчину допросить.

Ранее сообщалось, что жителя Новосибирска начали судить за то, что он в 2016 году ограбил ювелирный магазин с помощью удочки. Сумма ущерба составила около 7 млн рублей.

Сибиряк вместе с неустановленным лицом украл ювелирные украшения в здании торгового центра в Тогучине. Они сделали в стене проем, затем отгородили проход от датчиков движения с помощью удочек, к которым прикрепили одеяла. Грабители перекусили дужки замка и вынесли сейф.

Ранее одиннадцатиклассник из Москвы похитил драгоценности бабушки на сумму около 10 млн рублей и сдал их в ломбард. 17-летний подросток потратил все деньги в онлайн-казино и ночных клубах. Близкие школьника рассказали, что после того как парень обменял в ломбарде украшения на внушительную сумму, он не появлялся дома до самого утра.